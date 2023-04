La valeur nette d'inventaire de NB Global Monthly Income chute en 2022

NB Global Monthly Income Fund Ltd - société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey - indique que la valeur nette d'inventaire au 31 décembre était de 79 pence, en baisse par rapport aux 94 pence de l'année précédente. En 2022, les marchés mondiaux du crédit et des obligations d'État ont connu des baisses importantes en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation élevée, de la guerre en Ukraine, de l'augmentation du risque de récession et de la flambée des prix de l'énergie. Ajoute que le rendement total du cours de l'action de la société en 2022 était négatif de 13,6 % par action, ce qui était plus faible que le rendement total de la valeur liquidative par action en raison d'une augmentation de la décote par rapport à la valeur liquidative, qui est passée de 5,6 % au début de l'année à 9,6 % à la fin de l'année. Déclaration d'un dividende annuel de 5,74 pence, contre 4,68 pence en 2021. A l'intention de passer à des dividendes trimestriels à partir du premier trimestre 2023.

Cours actuel de l'action : 72,90 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 17 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.