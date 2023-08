NBT Bancorp Inc. est une société holding financière. Les activités de la société sont principalement menées par l'intermédiaire de la NBT Bank, National Association (la banque), qui consiste à fournir des services de banque commerciale, de banque de détail et de gestion de patrimoine principalement aux clients de sa zone de marché, qui comprend le centre et le nord de l'État de New York, le nord-est de la Pennsylvanie, le sud du New Hampshire, l'ouest du Massachusetts, le Vermont, le sud du Maine et le centre du Connecticut. Grâce à son réseau d'agences, la Banque propose une gamme de produits et de services aux particuliers, aux entreprises et aux municipalités. La Banque propose divers autres produits et services par l'intermédiaire de son réseau de succursales, tels que des services de fiducie et d'investissement et des services de planification financière et d'assurance-vie. Par l'intermédiaire de NBT Financial Services, Inc. la société exploite EPIC Advisors, Inc. (EPIC), un administrateur de plans de retraite. Elle fournit également d'autres services par l'intermédiaire de ses filiales, tels que des services d'assurance, d'administration de régimes de retraite et autres.

Secteur Banques