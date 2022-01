Le 7 janvier 2022, Catherine M. Scarlett, vice-présidente exécutive, chef du personnel, secrétaire générale et responsable de l'éthique de NBT Bancorp Inc. a informé la société de sa démission de son poste de vice-présidente exécutive à compter du 7 janvier 2022 et de son départ à la retraite à une date ultérieure à déterminer en 2022.