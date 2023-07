NBT Inc. est une société basée en Corée qui exerce principalement ses activités dans le domaine de la publicité par points sur les téléphones portables. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le secteur de la publicité ponctuelle mobile exploite des modèles de publicité ponctuelle mobile. Elle offre des récompenses telles que des points aux utilisateurs qui regardent des créations ou participent à certaines actions. Le segment Mobile Point Shopping exploite des modèles d'achat de points mobiles. Il offre une certaine quantité de points sous forme d'argent aux utilisateurs qui achètent des produits spécifiques. Le segment Autres services développe et exploite des modèles commerciaux tels que Yellow Browser, The Quiz Live et Small Bits. La société est présente sur les marchés nationaux et étrangers, notamment en Chine.

Secteur Publicité et marketing