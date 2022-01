NCAB Group AB (publ) : Une zone support en soutien 12/01/2022 | 11:23 Nicolas Aleksy 12/01/2022 | 11:23 achat En cours

Cours d'entrée : 70.6SEK | Objectif : 94SEK | Stop : 48SEK | Potentiel : 33.14% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre NCAB Group AB (publ) au contact de niveaux intéressants situés vers 68 SEK. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 94 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 44.18 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.28 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse. Sous-secteur Circuits intégrés Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NCAB GROUP AB (PUBL) -21.55% 1 419 MEDIATEK INC. -9.24% 62 009 SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 0.61% 25 815 SANAN OPTOELECTRONICS CO., .. -10.46% 23 634 UNIGROUP GUOXIN MICROELECTR.. -11.21% 19 019 AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO.,.. -1.01% 15 297 SILERGY CORP. -20.80% 13 552 GLOBALWAFERS CO., LTD. -7.66% 12 879 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOAR.. -11.01% 11 869 CHINA RESOURCES MICROELECTR.. -6.42% 11 549 NOVATEK MICROELECTRONICS CO.. -5.75% 11 155

Données financières SEK USD EUR CA 2021 3 135 M 347 M 305 M Résultat net 2021 291 M 32,2 M 28,3 M Dette nette 2021 582 M 64,5 M 56,7 M PER 2021 44,2x Rendement 2021 0,95% Capitalisation 12 845 M 1 419 M 1 250 M VE / CA 2021 4,28x VE / CA 2022 3,48x Nbr Employés 512 Flottant - Prochain événement sur NCAB GROUP AB (PUBL) 17/02/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 68,70 SEK Objectif de cours Moyen 101,50 SEK Ecart / Objectif Moyen 47,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Peter Kruk President & Chief Executive Officer Anders Forsén Chief Financial Officer Christian Salamon Chairman Magnus Jakobsson Chief Information Officer & Manager-IT Ann Juviken Chief Digital & Information Officer