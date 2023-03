Le NCC participe à un partenariat de trois ans en Irlande dans le domaine de la cybersécurité

(Alliance News) - NCC Group PLC a annoncé jeudi un partenariat de trois ans en matière de cybersécurité avec HEAnet, le réseau irlandais d'éducation et de recherche.

La société d'assurance de l'information basée à Manchester a déclaré que le partenariat fournirait des informations de sécurité 24 heures sur 24 et une gestion des événements, ainsi que des services d'exploitation de la sécurité aux clients de HEAnet.

Les services seront fournis par Fox-IT, qui fait partie de NCC, aux Pays-Bas.

Fox-IT a lancé un service similaire aux Pays-Bas il y a deux ans avec l'homologue néerlandais de HEAnet, SURF. L'expérience de ce partenariat a été mise à profit pour garantir que le secteur irlandais de l'éducation et de la recherche recevra les services de cybersécurité les plus récents et de haute qualité, a déclaré la NCC.

La NCC a précisé qu'il était possible d'étendre le partenariat pour sept années supplémentaires.

Ronan Byrne, directeur général de HEAnet, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Fox-IT pour proposer une gamme élargie de services de cybersécurité aux clients de HEAnet. Fox-IT a des antécédents impressionnants dans ce domaine, et nous sommes impatients de construire un partenariat efficace avec eux au cours des prochaines années.

"La sécurité est l'un de nos piliers stratégiques déclarés, qui reconnaît une demande pressante des clients pour des services de défense contre les vagues incessantes de cyber-attaques qu'ils subissent quotidiennement. La fourniture de services SOC et SIEM sectoriels aidera nos clients à réduire les cyber-risques et les interruptions d'activité qui en découlent".

Les actions de NCC étaient en hausse de 0,8 % à 169,40 pence à Londres jeudi après-midi.

Par Sabrina Penty ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.