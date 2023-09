NCC Group plc est une société holding basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la fourniture de conseils et de services indépendants aux clients par le biais de la fourniture de services de résilience logicielle et de cyber-assurance. La société opère à travers deux segments : la division Assurance et la division Software Resilience. La division Assurance comprend des fournisseurs de services de cybersécurité qui aident les entreprises à évaluer, développer et gérer les risques de cybersécurité auxquels elles sont confrontées. Grâce à une gamme de services inégalée, elle permet aux entreprises de protéger leurs actifs importants en toute sérénité. La division Software Resilience protège le développement, la fourniture et l'utilisation de technologies et d'applications logicielles critiques pour les entreprises. Ses services de contrat de séquestre décrochent dans la disponibilité à long terme des logiciels et des applications critiques pour l'entreprise. Son offre Escrow-as-a-Service (EaaS) aide les clients à passer à l'informatique dématérialisée en toute sécurité.

Secteur Services et conseils en informatique