Natixis Corporate & Investment Banking s'associe à nCino pour étendre la digitalisation de ses activités de financement

LONDRES et PARIS, 30 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- nCino, Inc. (NASDAQ : NCNO), un pionnier des solutions de cloud banking et Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) annoncent leur partenariat pour rationaliser et automatiser plusieurs processus de Natixis CIB.



Natixis CIB, filiale du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, adopte nCino afin d’accélérer ses parcours d’octroi de crédit, améliorer l'efficacité opérationnelle du processus d'analyse financière grâce à la solution d’Automated Spreading nCino IQ (nIQ®), une suite d'applications d'intelligence artificielle (IA) de nCino. Natixis CIB s’appuiera également sur la solution Corporate Banking de nCino pour éliminer les processus manuels et automatiser les tâches répétitives. Cela permettra une collaboration transparente entre les équipes et une décision de crédit plus rapide pour les clients, tout en se conformant aux exigences réglementaires.



Anne-Christine Champion, co-responsable de Natixis CIB a déclaré : « Dans le cadre de notre plan stratégique 2024, nous investissons significativement dans la technologie pour renforcer notre compétitivité et notre attractivité. Notre décision de mettre en œuvre les solutions nCino dans le cadre de la transformation numérique de nos activités de financement reflète notre engagement à rendre nos processus plus rapides et plus robustes, et in fine à améliorer le service que nous offrons à nos clients.

« Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec Natixis CIB », a déclaré Pierre Naudé, directeur général de nCino. « La plateforme nCino est bien positionnée pour soutenir les institutions financières en France et dans le monde, et nous sommes très heureux de fournir à Natixis CIB une plateforme unique agile qui permet à la banque d'avoir des processus numériques plus automatisés, permettant aux équipes de front office et de risque de se concentrer sur l'analyse, les décisions de crédit et la fourniture d'une plus grande valeur à leurs clients. »

À propos de nCino

nCino (NASDAQ : NCNO) est le leader mondial des services bancaires dans le cloud. Le Système d'exploitation bancaire nCino® permet aux institutions financières de disposer d'une technologie évolutive pour les aider à augmenter leurs revenus, améliorer leur efficacité, réduire leurs coûts et les aider à se conformer aux réglementations. Dans un monde numérique, la plateforme de nCino, basée sur le cloud, améliore l'expérience des employés et des clients pour permettre aux institutions financières d'intégrer plus efficacement leurs clients, de créer et de gérer l'ensemble du cycle de vie des prêts, ainsi que d'ouvrir des comptes de dépôt et autres à travers différents canaux, le tout à destination de plusieurs secteurs d’activités. Transformant le mode de fonctionnement des institutions financières par l'innovation, la réputation et la rapidité, nCino est partenaire de plus de 1 500 institutions financières de tous types et de toutes tailles à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, visitez : www.ncino.com.

À propos de Natixis Corporate & Investment Banking

Acteur majeur de la finance de dimension internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.

Natixis CIB fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A, Moody's : A1, Fitch : A+, R&I : A+).

Contacts presse

Jasmin Athwal, nCino

+44 7881 374552

jathwal@mww.com

Natalia Moose, nCino

+44 7825 211135

natalia.moose@ncino.com

Vanessa Stephan, Natixis CIB

+33 1 58 19 34 16

vanessa.stephan@natixis.com

Alexandra Brainos-Gimond, nCino

+33 6 03 24 76 19

alexandra@eurekabox.net