nCino annonce les gagnants de son programme client annuel

Texas Farm Credit, Great Southern Bank et Natixis CIB sont les finalistes du Prix « Financial services impact » remis lors de la conférence utilisateurs nSight 2022.

Les candidatures ont été évaluées par la société de recherche et de conseil Celent, acteur de référence dans les technologies pour les institutions financières.

WILMINGTON, N.C., 16 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), un pionnier du cloud bancaire et de la transformation numérique dans le secteur des services financiers, annonce ce jour les gagnants du Prix « Financial services Impact », le deuxième programme annuel qui récompense les clients de nCino. Les candidatures de cette année ont été soumises à l'appréciation d'une équipe d'analystes de Celent, société du groupe Oliver Wyman et principal cabinet de recherche et de conseil spécialisé dans les technologies destinées aux institutions financières.

Le Prix « Financial services impact » a pour vocation de récompenser les clients de nCino au niveau mondial, quelle que soit leur taille, pour l’impact positif qu'ils ont apporté au secteur des services financiers par l'utilisation de la plateforme Bank Operating System® de nCino. Les candidats de cette année comprenaient près de 20 institutions de plusieurs pays, de tailles d'actifs diverses et de différents métiers de la finance, notamment la banque de financement et d'investissement, la banque commerciale, la banque de détail, les prêts hypothécaires et les prêts agricoles.

Les finalistes ont été récompensés lors de la conférence annuelle des utilisateurs de nCino, nSight 2022, pour leurs réalisations qui ont changé la donne en matière de service client, de contribution à leurs communautés et d'amélioration de l'expérience de leurs employés dans trois catégories : Innovation, Réputation et Rapidité.

Les gagnants 2022 des Prix « Financial services impact » de nCino sont les suivants :

Innovation : Texas Farm Credit; Réduction du temps d'intégration des employés de 1 an à 2 semaines.



Réputation : Great Southern Bank; La saisie des mêmes données est passée de 8 à 2 fois seulement au cours du cycle de vie de l'application.

Rapidité : Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) Permet de saisir automatiquement une partie des états financiers, afin de réduire le temps de traitement des opérations et d'anticiper les défis à venir en termes d'exigences réglementaires en matière de données.



Celent a évalué chaque candidature en fonction de sa conformité aux paramètres de la catégorie pour laquelle elle a été soumise. Ces critères comprenaient l'utilisation de la plateforme nCino par le client, les défis relevés, les résultats quantitatifs et qualitatifs et l'impact plus large du client sur ses clients et le secteur des services financiers. Un don financier a été fait au nom de chacun des trois gagnants à une organisation à but non lucratif de leur choix.

« Même si chaque candidat que nous avons évalué a démontré une immense valeur pour ses clients, les gagnants de cette année ont présenté des réalisations majeures dans les cinq domaines d'évaluation a déclaré Dan Latimore, Chief Research Officer, chez Celent. « Tous les candidats peuvent être fiers des parcours de transformation numérique et des impacts positifs qu'ils ont eus sur leurs clients, leurs employés et leurs communautés au cours de l'année écoulée. ».

« Nous remercions Celent pour son soutien à notre Prix annuel « Financial services impact » et la reconnaissance des performances obtenus par nos clients via leur utilisation de la plateforme nCino », a déclaré Sean Desmond, responsable Customer Success Officer chez nCino. « nSight est l’occasion de montrer comment nos clients les plus remarquables améliorent les expériences de leurs clients en matière de transformation numérique. ».

A propos de nCino

nCino (NASDAQ : NCNO) est le leader mondial des services bancaires dans le cloud. Le Système d'exploitation bancaire nCino® permet aux institutions financières de disposer d'une technologie évolutive pour les aider à augmenter leurs revenus, améliorer leur efficacité, réduire leurs coûts et à se conformer aux réglementations. Dans un monde de plus en plus numérique, la plateforme Cloud de nCino, améliore l'expérience des employés et des clients pour permettre aux institutions financières d'intégrer plus efficacement leurs clients dans les processus digitaux, d’octroyer et de gérer l'ensemble du cycle de vie des prêts, ainsi que d'ouvrir des comptes de dépôt et autres à travers différentes branches d’activité et canaux. Transformant le mode de fonctionnement des institutions financières par l'innovation, la réputation et la rapidité, nCino est partenaire de plus de 1 750 institutions financières de tous types et de toutes tailles à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, visitez : www.ncino.com

A propos de Celent

Celent est une société de recherche et de conseil qui aide les institutions financières à définir des stratégies commerciales et technologiques complètes. Celent publie des rapports identifiant les tendances et les meilleures pratiques en matière de technologie des services financiers et réalise des missions de conseil pour les institutions financières qui cherchent à utiliser la technologie pour améliorer les processus commerciaux existants ou lancer de nouvelles stratégies commerciales. Avec une équipe d'analystes expérimentés à l'échelle internationale, Celent est particulièrement bien placé pour offrir des conseils stratégiques et des informations sur le marché à l'échelle mondiale. Celent est une société du groupe Oliver Wyman, qui est une filiale à part entière de Marsh McLennan. [NYSE : MMC]. Pour plus d'informations, visitez : www.celent.com. Suivez Celent sur Twitter @Celent_Research.