nCino participera à deux conférences européennes de la fintech

LONDRES et PARIS, 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- nCino, Inc. (NASDAQ : NCNO), pionnier des solutions bancaires dans le cloud et des solutions dédiées à la transformation numérique pour l’industrie mondiale des services financiers, a annoncé aujourd’hui qu’un membre de l’équipe de direction pour la région EMEA, Jennifer Geary, prendrait la parole lors de deux conférences virtuelles de la fintech.



Geary, qui a récemment été nommée Directrice Générale de nCino pour la région EMEA, participera à une table ronde lors de la conférence FinovateEurope 2021. Cette table ronde, intitulée « A Hybrid Digital Customer Experience: Bringing the Human Element Back into the Digital », sera retransmise en direct le 23 mars à 14 h 00, heure de Paris (13 h 00 GMT). Les autres invités seront Carl Faulkner, Responsable du numérique, Banque de détail internationale, BNP Paribas ; Chris Williams, Responsable de la gestion du patrimoine et du parcours client pour les assurances, HSBC ; Nick Fahy, PDG, Cynergy Bank ; et João Dias, Responsable numérique, Novo Banco.

Geary assistera également au Paris Fintech Forum, où elle participera à une session intitulée « Financial Services in a Box: The Lego Bricks of the Finance Industry ». Elle sera aux côtés d’Eric Lassus, PDG, Treezor ; Tim Sievers, PDG, Deposit Solutions ; et Gimena Diaz, VP EMEA sud, Onfido. Cette session aura lieu le 25 mars à 15 h 30 et sera retransmise en direct.

« La pandémie de COVID-19 a incité les établissements financiers et leurs clients à reconsidérer les canaux qu’ils utilisent et leurs finalités. L’omnicanal n’a jamais été aussi important » observe Geary. « J’ai hâte de participer à ces tables rondes organisées dans le cadre de conférences aussi respectées et de partager la manière dont nCino peut aider à relever les défis auxquels le secteur est actuellement confronté. »

nCino est un leader mondial des services bancaires sur le cloud proposés aux établissements financiers. Le nCino Bank Operating System® numérise, automatise et rationalise les processus et les flux de travail complexes et inefficaces grâce à l’analyse des données, l’intelligence artificielle et le machine learning pour faciliter l’intégration de nouveaux clients, la gestion du cycle de vie complet des prêts, l’ouverture des comptes et l’atténuation des risques. Grâce à une plateforme unique, nCino offre aux établissements financiers les solutions dont ils ont besoin pour répondre à l’évolution des attentes des clients et des exigences réglementaires, bénéficier d’une meilleure visibilité sur leurs opérations et leur performance, remplacer les systèmes traditionnels et fonctionner plus efficacement.

À propos de nCino

nCino (NASDAQ : NCNO) est le leader mondial des solutions bancaires dans le cloud. Le nCino Bank Operating System® fournit aux établissements financiers une technologie évolutive leur permettant d’augmenter leur chiffre d’affaires, d’être plus efficaces, de réduire les coûts et de se conformer aux exigences réglementaires. À l’ère du « digital-first », la plateforme numérique unique de nCino améliore l’expérience des employés et des clients afin de permettre aux établissements financiers d’optimiser l’intégration des nouveaux clients, l’octroi de crédits, la gestion du cycle de vie complet des prêts et l’ouverture des comptes de dépôt ou autres, tous secteurs d’activité et tous canaux confondus. nCino transforme le mode opératoire des établissements financiers par l’innovation, la réputation et la rapidité et travaille à travers le monde avec plus de 1 200 établissements, dont les actifs se chiffrent entre 30 millions et plus de 2 000 milliards de dollars. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ncino.com.

