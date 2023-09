nCino, Inc. est un fournisseur mondial de solutions bancaires et numériques en nuage pour le secteur mondial des services financiers. La société améliore les banques et les coopératives de crédit avec la technologie dont elles ont besoin pour répondre aux attentes des clients et aux exigences réglementaires. La plateforme de la Société, le système d'exploitation bancaire nCino, numérise, automatise et rationalise des processus et des flux de travail complexes, et utilise l'analyse des données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (AI/ML) pour permettre aux institutions financières d'accueillir de nouveaux clients, de faire des prêts et de gérer l'ensemble du cycle de vie des prêts, d'ouvrir des comptes de dépôt et d'autres comptes, et de gérer la conformité réglementaire. Son application nCino IQ (nIQ) utilise l'IA/ML et l'analytique pour permettre aux institutions financières d'avoir une vision et une automatisation basées sur les données. La société sert des institutions financières clientes de toutes tailles, notamment des institutions financières mondiales, des banques d'entreprise, des banques régionales, des banques communautaires, des coopératives de crédit et des créanciers spécialisés.

Secteur Logiciels