Le fournisseur de services bancaires en nuage nCino étudie la possibilité d'une vente -sources

nCino Inc, qui propose aux banques des logiciels basés sur le cloud, explore ses options, y compris une vente potentielle, après avoir attiré l'intérêt de rachat de la part de sociétés de capital-investissement, ont déclaré vendredi des personnes familières avec le sujet.

Le conseil d'administration de nCino, dont la valeur de marché est d'environ 2,9 milliards de dollars, a discuté de la formation d'un comité spécial chargé d'examiner les manifestations d'intérêt pour une transaction et de décider des prochaines étapes, ont déclaré les sources.

Insight Partners, une société de capital-investissement qui détient environ 35 % de nCino, n'a pas encore décidé si elle participerait à une éventuelle transaction ou si elle se contenterait de se retirer, ont ajouté les sources.

Les sources ont précisé qu'aucune transaction n'était certaine et ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle. Les porte-parole de nCino n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, tandis qu'Insight Partners s'est refusé à tout commentaire.

Basée à Wilmington, en Caroline du Nord, nCino propose aux banques et aux institutions financières des logiciels basés sur le cloud qui les aident à numériser leurs processus, notamment en matière de prêts et de dépôts. Elle est issue de la société Live Oak Bancshares, basée en Caroline du Nord, et a été créée en 2011.

L'entreprise a ensuite attiré plusieurs investisseurs en capital-risque au-delà d'Insight Partners, notamment Wellington Management, Salesforce Ventures, Bessemer Partners et T. Rowe Price.

Elle est entrée en bourse en juillet 2020. Depuis, ses actions ont perdu 20 % de leur valeur, car elle peine à dégager des bénéfices.

La société a toutefois indiqué en mars que son chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'exercice 2023 avait augmenté de 46 % pour atteindre 109,2 millions de dollars, sous l'effet d'une hausse de 53 % des revenus tirés des abonnements. (Reportage de Milana Vinn et David French à New York ; Rédaction de Daniel Wallis)