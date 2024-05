nCino, Inc. est un fournisseur mondial de solutions bancaires en nuage pour le secteur des services financiers. La société propose le système d'exploitation bancaire nCino, qui est une solution logicielle en tant que service unique et multi-tenant qui connecte les employés des institutions financières (IF), leurs clients et les tiers sur une plateforme unique basée sur le cloud, éliminant les silos et apportant de nouveaux niveaux de coordination et de transparence à l'IF. Cette plateforme fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour compléter le flux de travail, permettant l'accueil des clients, l'origination de prêts, l'ouverture de comptes de dépôt, l'analyse et la conformité. Le nCino Bank Operating System offre également des capacités d'analyse de données et d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique (AI/ML) par le biais de sa suite d'applications nCino IQ, afin de fournir à ses clients une automatisation et des informations sur leurs opérations, telles que des outils d'analyse, de mesure et de gestion du risque de crédit, ainsi que d'améliorer leur capacité à se conformer aux exigences réglementaires.

Secteur Logiciels