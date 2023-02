Ncondezi Energy demande l'approbation des actionnaires pour changer de nom et devenir Solgenics

(Alliance News) - Ncondezi Energy Ltd a convoqué lundi une assemblée générale extraordinaire pour que les actionnaires approuvent le changement de son nom en Solgenics Ltd.

Ncondezi Energy a déclaré qu'elle tiendra l'AGE le 28 février.

La société axée sur l'Afrique a expliqué que le changement de nom reflète sa transition vers une société spécialisée dans le développement des énergies renouvelables.

Elle a ajouté que son objectif principal est la livraison de son projet d'énergie renouvelable solaire PV plus BESS de 300 mégawatts dans la province de Tete au nord du Mozambique.

Le directeur général Hanno Pengilly a déclaré : "Le changement de nom proposé en Solgenics reflète notre mission actualisée, qui consiste à développer des solutions d'alimentation électrique innovantes pour une électricité abordable et fiable en Afrique, en utilisant les dernières technologies durables. Pour ce faire, nous nous concentrerons sur le développement de projets d'énergie renouvelable à l'échelle du réseau dans la région de l'Afrique australe, en utilisant principalement des solutions de stockage solaire et par batterie."

Ncondezi Energy a également déclaré qu'elle avait lancé un audit environnemental, social et de gouvernance, qui examinera son exposition aux risques et établira un "plan d'action" pour démontrer que la société comprend les problèmes et les opportunités auxquels elle est confrontée et qu'elle a mis en place les systèmes, politiques et pratiques corrects pour gérer efficacement l'ESG.

Les actions de Ncondezi Energy sont restées inchangées à 0,85 pence chacune à Londres lundi vers midi.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.