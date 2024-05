NCR Atleos Corporation est une société de technologie financière qui fournit des solutions de services bancaires autonomes à une clientèle mondiale, comprenant des institutions financières, des commerçants, des fabricants, des détaillants et des consommateurs. Les solutions de la société permettent d'accélérer les services bancaires autogérés grâce à la technologie des guichets automatiques et des guichets interactifs, y compris les logiciels, les services, le matériel et son réseau Allpoint. La société gère ses activités en trois segments : Self-Service Banking, Payments & Network, et Telecommunications and Technology (T&T). Les services bancaires en libre-service offrent des solutions comprenant une gamme complète de matériel et de logiciels pour les guichets automatiques, ainsi que l'installation, la maintenance et les services gérés et professionnels qui y sont liés. Paiements et réseaux offre l'accès à son réseau de distributeurs automatiques de billets Allpoint. T&T offre des services de gestion de réseau et d'infrastructure aux entreprises de tous les secteurs grâce à des relations directes avec des fournisseurs de services de communication et des fabricants de technologies.