NCR Corporation est un fournisseur de technologies d'entreprise axé sur les logiciels et les services qui gère des magasins, des restaurants et des services bancaires en libre-service pour ses clients. Les activités de la société comprennent le commerce de détail, l'hôtellerie, la banque numérique, les paiements et le réseau, et la banque en libre-service. Le segment Retail propose des solutions logicielles aux clients du secteur de la vente au détail. Le segment Hospitality propose des solutions technologiques, notamment pour les restaurants à service de table, à service rapide et fast casual de toutes tailles. Le segment Digital Banking aide les institutions financières à mettre en œuvre leur plate-forme numérique pour diverses transactions. Le segment Payments & Network propose aux coopératives de crédit, aux banques, aux banques numériques, aux fintechs, aux émetteurs de cartes de débit à valeur stockée et à d'autres fournisseurs de services financiers aux consommateurs un accès à son réseau de guichets automatiques de détail Allpoint. Le segment Banque en libre-service propose une gamme de matériel et de logiciels de guichets automatiques, ainsi que l'installation, la maintenance et les services gérés et professionnels associés.

Secteur Services et conseils en informatique