NCR, avant la scission, envisage la vente de son unité bancaire numérique -sources

NCR Corp, le fournisseur de logiciels financiers et de guichets automatiques qui se prépare à se scinder en deux sociétés, envisage de vendre son activité de banque numérique qui pourrait valoir plus de 2 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

La société s'est entretenue avec ses conseillers financiers sur la possibilité de lancer un processus de vente de l'unité bancaire numérique, ont déclaré les sources.

La banque numérique fournit des logiciels opérationnels à plus de 600 banques et coopératives de crédit et fait partie de la division de commerce numérique de NCR.

NCR a déclaré en septembre dernier qu'elle prévoyait de se séparer en deux sociétés cotées en bourse d'ici la fin de 2023 : l'une détenant son unité ATM et l'autre abritant ses opérations de commerce numérique, qui fournissent des solutions de paiement aux entreprises et aux petites entreprises.

Les dirigeants de NCR ont déclaré qu'ils restaient ouverts à la vente de certaines parties de l'entreprise avant la scission, si cela proposait une meilleure valeur aux actionnaires.

Les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel des délibérations, ont précisé qu'aucune décision n'avait été prise et que NCR pourrait choisir de conserver l'unité de banque numérique pour sa division de commerce numérique.

Un porte-parole de NCR s'est refusé à tout commentaire.

L'unité bancaire numérique de NCR devrait générer environ 257 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements en 2023, selon une note de recherche des analystes de Stephens Inc en septembre.

Fondée en 1884 sous le nom de National Cash Register Company, NCR a été rachetée par AT&T en 1991 pour 7,4 milliards de dollars, avant d'être séparée de l'opérateur américain de téléphonie mobile au début de l'année 1997.

Les actions de la société basée à Atlanta ont baissé de 24 % au cours des 12 derniers mois, ce qui lui donne une valeur de marché de 3,4 milliards de dollars. À la fin du mois de mars, la dette de NCR, déduction faite des liquidités, s'élevait à plus de 5 milliards de dollars. (Reportage de Milana Vinn et David French à New York ; Rédaction de Leslie Adler)