L'entreprise de traitement des paiements NCR Voyix étudie la possibilité de vendre son activité de banque numérique, qui devrait rapporter jusqu'à 3 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le sujet.

NCR Voyix, basée à Atlanta, en Géorgie, a demandé à Goldman Sachs de solliciter l'intérêt d'acheteurs potentiels, parmi lesquels des sociétés de capital-investissement et d'autres entreprises de traitement des paiements, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Les sociétés de rachat TPG et Warburg Pincus font partie des parties qui ont exprimé leur intérêt pour l'unité de banque numérique, qui génère actuellement environ 20 % du chiffre d'affaires annuel de NCR Voyix, ont déclaré les sources.

Elles ont ajouté qu'un accord n'était pas garanti.

NCR Voyix et Warburg n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Goldman et TPG ont refusé de commenter.

En octobre, NCR Corp s'est scindée en deux sociétés distinctes cotées en bourse, NCR Voyix regroupant les activités de commerce numérique et NCR Atleos les activités axées sur les distributeurs automatiques de billets.

NCR Voyix, qui a perdu environ 20 % de sa valeur depuis qu'elle est devenue une société autonome l'année dernière, a actuellement une capitalisation boursière d'environ 4,6 milliards de dollars, dette comprise.

La société, qui traite environ 227 milliards de dollars de transactions par mois sur sa plateforme, tire l'essentiel de ses revenus de la fourniture de logiciels et de systèmes de paiement aux restaurants et aux détaillants. L'unité de banque numérique fournit des logiciels opérationnels à plus de 450 banques et coopératives de crédit.

Avant la séparation, NCR Corp avait envisagé de céder l'unité de banque numérique, mais a mis en suspens le processus de vente après avoir échoué à se mettre d'accord sur un prix avec des acheteurs potentiels, ont déclaré les sources.

La vente de l'unité de banque numérique permettrait à NCR Voyix de rembourser une partie de sa dette, qui s'élève à environ 2,4 milliards de dollars. L'unité est en passe de générer environ 220 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) cette année, ont déclaré les sources, ajoutant que de telles entreprises sont généralement évaluées à des multiples de plus de 12 fois l'EBITDA. (Reportage de Milana Vinn et David French à New York, avec l'aide d'Anirban Sen et Matthew Lewis)