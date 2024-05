NCSOFT Corp est une société basée en Corée, principalement engagée dans le développement, la production et la publication de jeux. Les produits de jeux mobiles comprennent notamment la lignée des chevaliers rouges, la lame finale, le baseball professionnel h2 et la lignée m. Les produits de jeux en ligne comprennent entre autres la lignée, la lignée 2, alon, blade & soul, guild wars 2. La société gère également les droits de propriété intellectuelle des jeux mobiles et en ligne. La société vend ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Internet