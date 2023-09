nDatalyze Corp. est une société basée au Canada. Elle propose des solutions technologiques dans le domaine de la santé. La société génère des solutions technologiques axées sur l'application de l'apprentissage automatique pour prédire les avantages potentiels associés à l'utilisation de composés enthéogéniques dans le secteur de la santé mentale et développe une application mHealth axée sur les données pour les consommateurs. La société fabrique et vend également des équipements d'extraction d'huiles essentielles au CO2. Sa base de données de référence contient des données objectives mesurables et fondées sur des preuves. Elle contient de nombreux enregistrements biométriques accompagnés de données d'électroencéphalogramme (EEG). Son application en ligne de santé mentale des consommateurs, connue sous le nom de YMI et traitée par apprentissage automatique, est basée sur sa base de données de référence, qui comprend plus de 1 200 enregistrements biométriques et les données EEG associées. YMI est conçu pour fournir un outil numérique avancé, objectif et quantifiable pour le dépistage prédictif de la santé mentale, tant pour le public que pour les psychothérapeutes.

Secteur Services et conseils en informatique