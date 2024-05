nDatalyze Corp. est une société canadienne qui génère des solutions technologiques liées à la santé. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Mindbalanced Inc. offre des soins de santé mentale par le biais d'une approche personnalisée en utilisant l'IA avancée et l'analyse des données biométriques. Elle fournit des informations sur les conditions de santé mentale, facilitant les plans de traitement personnalisés conçus pour améliorer les résultats des patients. Elle génère des solutions technologiques axées sur l'application de l'apprentissage automatique pour prédire les avantages potentiels associés à l'utilisation de composés enthéogéniques dans le secteur de la santé mentale et développe une application de mHealth axée sur les données. Son application de santé mentale en ligne, appelée YMI, basée sur l'apprentissage automatique, repose sur sa base de données de référence, qui comprend plus de 1 200 enregistrements biométriques et les données d'électroencéphalogramme qui y sont associées. YMI est conçu pour fournir un outil numérique avancé, objectif et quantifiable pour le dépistage prédictif de la santé mentale.

Secteur Services et conseils en informatique