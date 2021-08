Comme annoncé, Nebag a retrouvé les chiffres noirs au 1er semestre

Zurich (awp) - La société de participations Nebag a, comme annoncé auparavant, retrouvé les chiffres noirs au 1er semestre. Elle a bénéficié de la détente au niveau des effets de la pandémie sur l'environnement industriel et de la fermeté des marchés financiers, a-t-elle précisé jeudi soir.

Le 1er semestre 2021 boucle sur un bénéfice de 7,31 millions de francs suisses, après une perte de 8,09 millions lors de la période correspondante de 2020. Début juillet, Nebag avait annoncé qu'elle afficherait un bénéfice semestriel de cet ordre.

La performance nette se monte à 8,66% et la valeur nette interne était, fin juin, de 9,67 francs suisses par action, contre 9,27 francs suisses un an plus tôt.

Au 30 juin, Nebag détenait des participations dans Plaston Holding, die Thurella Immobilien et Polun Holding. Ces participations ont affiché une performance positive de 5,7% sur le 1er semestre.

Pour le 2e semestre, Nebag prévoit que la crise du coronavirus n'est pas encore surmontée et que cela causera quelques surprises. Certains pans de l'économie vont encore souffrir des conséquences de la pandémie alors que les actions d'entreprises proches de la consommation profiteront du retour à une certaine liberté pour les consommateurs.

rp