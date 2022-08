Nebag a bouclé son premier semestre dans le rouge

Zurich (awp) - La société de participations Nebag a dégagé une perte de 2,1 millions de francs suisses au 1er semestre, contre un bénéfice de 7,3 millions un an plus tôt. La situation économique globale difficile avec l'inflation et des problèmes d'approvisionnement a entraîné des corrections pour les valeurs secondaires suisses, a précisé Nebag jeudi soir dans son rapport semestriel. La performance nette de la période est de -2,4%.

En prenant en compte les marchés de comparaison (SMI: -16,6%, SPIEX: -23,1%), le conseil d'administration de la société parle de résultat "remarquable". La perte réalisée s'est inscrite à 1,1 million durant la période sous revue et la perte non réalisée à 3,7 millions. Les gains de cours réalisés ont atteint 0,9 million et les gains non réalisés 0,8 million.

Parmi ses participations stratégiques, Nebag détient des actions Plaston Holding, Thurella Immobilien et Polun Holding. A quoi s'ajoutent plusieurs participations dans des sociétés suisses cotées sur SIX ou dont les titres sont négociés hors-bourse.

Nebag est confiante pour le 2ème semestre et prévoit que la pression de l'inflation diminuera vers la fin de l'année et que le portefeuille se comportera de manière appréciable.

