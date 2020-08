Nebag boucle le premier semestre dans le rouge, incertitudes pour la suite

Zurich (awp) - La société de participations Nebag a essuyé sur les six premiers mois de 2020 une perte nette de 8,1 millions de francs suisses - légèrement inférieure à l'avertissement lancé début juillet - contre un bénéfice de 4,3 millions un an plus tôt. Pour la suite des opérations, l'entreprise zurichoise s'attend à voir la volatilité se poursuivre sur les marchés.

L'approche adoptée par Nebag s'est avérée "très compliquée" dans l'environnement difficile du premier semestre, a écrit le président Martin Wipfli en préambule du rapport smeestriel publié jeudi soir.

Les initiatives stratégiques concernant les investissements financiers à long terme auraient dû céder la place à la gestion de crise à court terme. Ce n'est que vers la fin du deuxième trimestre que la situation s'est quelque peu détendue et que certaines activités ont pu être reprises.

Le conseil d'administration s'attend à voir se poursuivre le contexte difficile au second semestre. L'entreprise pourrait cependant profiter d'une embellie de l'environnement d'investissement à la faveur d'un effet de rattrapage. A cela s'ajoute l'augmentation probable des activités de refinancement sur les marchés, ce qui devrait permettre à Nebag de générer des revenus supplémentaires.

