Nebag ag est une société d'investissement basée en Suisse qui investit dans les petites et moyennes capitalisations suisses. En plus d'investir dans des fonds propres, la société fournit des financements en capital externe à des entreprises spécifiquement ciblées. Nebag ag propose également du capital mezzanine, qui consiste en un mélange de capital externe et de son propre capital, sous la forme d'obligations convertibles en actions, escomptées à leur valeur nominale. Le portefeuille d'investissement de la société se compose de participations minoritaires dans des entreprises du secteur bancaire, de l'industrie/du commerce de gros, du tourisme/des loisirs, de l'alimentation et des boissons de semi-luxe, de l'énergie et du secteur financier, entre autres. En outre, elle détient des participations minoritaires dans Typon Holding AG, Biella-Neher Holding AG, Plaston Holding AG, Thurella AG, Rapid Holding AG et Usines Métallurgiques de Vallorbe SA.

Secteur Services de placements diversifiés