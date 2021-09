NEC Corporation : Pas de retournement en vue 15/09/2021 | 09:58 Tommy Douziech 15/09/2021 | 09:58 achat En cours

Cours d'entrée : 6220¥ | Objectif : 6750¥ | Stop : 5900¥ | Potentiel : 8.52% NEC Corporation dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 6750 ¥. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.59 fois son chiffre d'affaires.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Services et conseil en informatique - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NEC CORPORATION 12.27% 15 449 ACCENTURE PLC 30.44% 215 251 TATA CONSULTANCY SERVICES L.. 34.32% 193 280 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. 9.75% 123 827 INFOSYS LIMITED 34.73% 96 335 SNOWFLAKE INC. 13.17% 95 822 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. 13.51% 84 616 VMWARE, INC. -0.21% 59 471 CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 19.93% 57 968 WIPRO LIMITED 74.29% 49 777 FORTINET, INC. 99.91% 48 493

Données financières JPY USD EUR CA 2022 3 048 Mrd 27 838 M 23 558 M Résultat net 2022 81 036 M 740 M 626 M Dette nette 2022 99 706 M 911 M 771 M PER 2022 20,4x Rendement 2022 1,63% Capitalisation 1 694 Mrd 15 449 M 13 093 M VE / CA 2022 0,59x VE / CA 2023 0,53x Nbr Employés 114 714 Flottant 92,3% Prochain événement sur NEC CORPORATION 15/09/21 Journée investisseur - Day 1 Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Cloture 6 220,00 JPY Objectif de cours Moyen 6 750,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 8,52% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Takayuki Morita President, CEO & Representative Director Nobuhiro Endo Non-Executive Chairman Motoo Nishihara Director & Chief Technology Officer Hiroshi Kodama Chief Information Officer Shinobu Obata Chief Legal & Compliance Officer