Le fabricant de batteries Envision AESC recherche des investisseurs potentiels pour financer son expansion-CEO

La société japonaise Envision Automotive Energy Supply Corporation (AESC), qui fournit Nissan Motor Co et ses partenaires d'alliance Renault et Mitsubishi Motors Corp, est également en pourparlers avec des constructeurs automobiles au Japon, en Europe, aux États-Unis et en Chine pour de nouveaux contrats d'approvisionnement, a déclaré son directeur général Shoichi Matsumoto à Reuters.

Matsumoto a refusé de commenter directement si la société envisageait une introduction en bourse pour financer son plan d'expansion, disant que toutes les options sont sur la table.

"Nous ne pouvons pas compter uniquement sur notre société mère pour le financement", a-t-il déclaré.

Lancée en 2007 en tant que coentreprise entre Nissan, NEC Corp et sa filiale NEC TOKIN Corporation, l'entreprise de batteries a été vendue au groupe chinois Envision en 2018.

Elle a fourni des batteries pour le VE Leaf de Nissan, qui avait été le VE le plus vendu au monde, mais les ventes du véhicule ont commencé à ralentir en 2015. Envision AESC a également déclaré qu'elle prévoyait de fournir des batteries à Honda Motor Co et Mercedes-Benz.

L'entreprise espère percer dans le classement des fournisseurs de VE de premier plan en s'appuyant sur son expérience de plus de dix ans dans la production de batteries.

"Nous avons réussi à trouver un moyen de combiner la qualité et les performances de la technologie japonaise avec le sens de la rapidité et de la compétitivité des coûts de la Chine pour obtenir un avantage concurrentiel plus fort", a déclaré l'ancien cadre de Nissan.

Matsumoto a déclaré que l'entreprise vise à multiplier par cinq environ sa part du marché mondial des batteries pour VE, pour atteindre environ 15 % d'ici 2025 ou 2026.

L'entreprise construit des usines supplémentaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Chine et au Japon, car elle prévoit de multiplier par 30 sa capacité de production mondiale de batteries pour atteindre 300 GWh par an d'ici 2026.

Elle a commencé par des batteries de type poche et développe maintenant aussi des batteries de type prismatique et cylindrique pour répondre à un plus large éventail de clients.

Matsumoto a déclaré qu'Envision AESC a également pour objectif de proposer une batterie à l'état solide pour les VE d'ici 2027-2028, conformément à l'objectif de Nissan pour cette technologie encore en développement.

La technologie de la batterie à l'état solide implique un dispositif de stockage d'énergie à haute capacité qui améliore les batteries lithium-ion, en remplaçant l'électrolyte liquide ou sous forme de gel par un matériau solide et conducteur.

La nouvelle technologie propose une plus grande densité énergétique et une meilleure sécurité grâce à l'absence de composants inflammables, mais elle est plus coûteuse que la technologie des cellules lithium-ion.