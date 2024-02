NEC Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements informatiques et de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services informatiques (53,9%) : prestations d'intégration de systèmes, de maintenance, d'infogérance, de services support, etc. ; - vente de produits d'infrastructures informatiques et de systèmes de réseaux (17%). En outre, le groupe propose des prestations de services réseaux ; - vente de logiciels d'administration numérique et de services financiers (14,9%) ; - autres (12,7%) : vente d'équipements informatiques, de téléphones mobiles, d'équipements d'éclairage, de systèmes de gestion et de stockage d'énergie, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (75%), Asie-Pacifique (11,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (9,8%) et Amériques (4%).

Secteur Services et conseils en informatique