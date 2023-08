Neighbourly Pharmacy Inc. est un réseau canadien de pharmacies communautaires. La société exerce ses activités dans environ 145 emplacements répartis dans sept provinces et un territoire. Les provinces et territoires dans lesquels la société exerce ses activités sont l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, l'Ontario et la Saskatchewan. L'entreprise exerce ses activités dans deux formats principaux : les pharmacies communautaires et les pharmacies de clinique. Ses filiales comprennent Forewest Holdings Inc, The Boylan Group Ltd, Great West Drugs Ltd, P.S. Drugs #31 Ltd, Forewest Properties Inc, West Coast Drugs Ltd, Foremed Clinics Inc, Lionsview Pharmacy Ltd, 629095 B.C. Ltd, Nordel Pharmacy Ltd, Plaza Pharmacy Ltd et Forewest Holdings #96 Ltd.

Secteur Pharmacies