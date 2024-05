Nekkar Asa est une société holding du groupe Nekkar basée en Norvège. La structure sectorielle du groupe Nekkar est la suivante : Solutions pour les chantiers navals, Solutions numériques et Autres : Solutions pour chantiers navals, Solutions numériques et Autres. Le segment Shipyard Solutions comprend les activités liées à la livraison de systèmes de levage et d'amarrage de navires ainsi que d'autres produits et services aux chantiers navals et aux bases navales, le segment Digital Solutions est le centre de compétences qui sert à la fois les autres domaines d'activité de Nekkar et les clients extérieurs au Groupe, tandis que le segment Autres comprend les fonctions du Groupe au sein de la Société mère, les projets de développement dans les domaines de l'aquaculture et des énergies renouvelables ainsi que l'élimination du Groupe. La société possède deux filiales à part entière : Syncrolift AS et Nekkar AS.

Secteur Equipements électriques lourds