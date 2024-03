Nektar Therapeutics est une société biopharmaceutique de recherche et de découverte de médicaments en phase clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de médicaments dans le domaine de l'immunothérapie. Elle dispose d'un pipeline de recherche et de développement de médicaments expérimentaux en oncologie et en immunologie. En oncologie, elle se concentre sur le développement de médicaments basés sur le ciblage des voies biologiques qui stimulent et soutiennent la réponse immunitaire de l'organisme pour lutter contre le cancer. Son pipeline NKTR-255 est un produit biologique expérimental conçu pour cibler la voie de l'interleukine-15 (IL-15) afin d'activer l'immunité innée et adaptative de l'organisme. Son pipeline Rezpegaldesleukin (REZPEG) est un stimulateur de cellules T régulatrices expérimental, potentiellement le premier de sa catégorie, qui s'attaque à ce déséquilibre sous-jacent du système immunitaire chez les personnes souffrant de nombreuses maladies auto-immunes et inflammatoires. REZPEG est en cours de développement sous forme d'injection auto-administrée pour un certain nombre de maladies auto-immunes et inflammatoires.

Secteur Produits pharmaceutiques