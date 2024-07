Nel ASA est spécialisé dans le développement et la fabrication d'installations de production, de stockage et de distribution d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication d'électrolyseurs (80,3%) ; - fabrication de stations-service à hydrogène (19,7%) : destinées à recharger rapidement les véhicules électriques à pile à combustible. La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (2,6%), Europe (28,7%), Etats-Unis (52,9%), Amérique du Nord (1,9%), Asie (9,5%), Moyen Orient (2,7%), Afrique (0,7%), Amérique du Sud (0,6%) et Océanie (0,4%).