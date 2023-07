Nelly Group AB (publ), anciennement Qliro Group AB (publ), est un groupe de détaillants Internet basé en Suède. Avec une stratégie de vente directe aux consommateurs et sa propre marque NLY by Nelly, il propose des produits de mode et de beauté aux jeunes femmes par l'intermédiaire de Nelly.com. Son assortiment comprend de la lingerie et des maillots de bain, des vêtements, des accessoires, des produits de beauté et des vêtements de sport pour femmes. Les vêtements et les accessoires sont achetés auprès de fabricants au Royaume-Uni, en Turquie et en Chine, par exemple. La société opère sur le marché scandinave.

Secteur Internet