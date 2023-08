Nemaura Medical, Inc. est une société de technologie médicale qui développe et commercialise des dispositifs de diagnostic portables non invasifs. La société commercialise sugarBEAT et proBEAT. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, effectue des recherches sur les dispositifs médicaux et fabrique un système de surveillance du glucose en continu (CGM), le sugarBEAT. Le dispositif sugarBEAT est un appareil sans fil non invasif destiné aux personnes souffrant de diabète de type I et de type II, ainsi qu'au dépistage des patients prédiabétiques. Le dispositif sugarBEAT extrait des analytes, tels que le glucose, de la surface de la peau de manière non invasive, où il est mesuré à l'aide de capteurs et interprété à l'aide d'un algorithme. Le SugarBEAT fonctionne en extrayant le glucose de la peau dans une chambre du patch qui est en contact direct avec un capteur à base d'électrodes. Le proBEAT combine des données non invasives sur le glucose, traitées par intelligence artificielle, et un service numérique d'abonnement aux soins de santé.