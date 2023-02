Enquête : le secteur de la construction a du retard en matière de numérisation

FRANCFORT (dpa-AFX) - Selon une enquête, le secteur allemand de la construction a beaucoup de retard à rattraper en matière de numérisation. Dans le même temps, les représentants du secteur estiment que le potentiel des processus numérisés et des nouveaux outils sur les chantiers est important. C'est ce que révèle une nouvelle enquête du cabinet d'audit et de conseil PwC. Pour cette analyse, 100 entreprises de construction, planificateurs et contrôleurs de projet ont été interrogés à l'automne.

Certes, près d'une personne interrogée sur deux a estimé que son entreprise avait un degré de numérisation élevé par rapport à la moyenne du secteur, les planificateurs s'estimant meilleurs que les entreprises de construction. Cependant, environ six personnes interrogées sur dix estiment qu'elles ont un retard considérable à rattraper dans la numérisation de leurs processus opérationnels et dans l'utilisation de solutions numériques telles que la réalité virtuelle. En revanche, les entreprises interrogées s'estiment relativement bien placées pour numériser leurs processus administratifs et de projet, tels que les finances et le contrôle de gestion ou la planification et le calcul des coûts.

Selon l'experte de PwC Rebekka Berbner, de plus en plus d'entreprises reconnaissent les opportunités offertes par les solutions numériques. Ainsi, 88 % des personnes interrogées voient le potentiel de la simulation et de la visualisation dans le secteur de la construction (+11 points par rapport à 2021). Cependant, seuls 36% d'entre eux estiment avoir de bonnes compétences. L'écart entre le potentiel et les compétences est de 52 points, soit 15 points de plus que lors de l'enquête de l'année dernière.

Cette tendance se dessine également pour d'autres solutions numériques, comme l'utilisation de rapports en temps réel sur le chantier, qui peuvent montrer l'avancement des travaux et l'évolution des coûts. Selon PwC, des améliorations ne peuvent être constatées que ponctuellement - par exemple dans le domaine de la surveillance par drone, du balayage laser pour la mesure précise des ouvrages ainsi que de la robotique et de l'automatisation. Dans ce domaine, les entreprises ont pu, selon les personnes interrogées, réduire quelque peu l'écart entre les potentiels et les capacités. Le secteur a également un besoin de rattrapage en matière de technologies cloud, c'est-à-dire d'accès à la puissance de calcul, aux logiciels et au stockage sur Internet.

"Nous observons que les entreprises ne parviennent pas à développer les compétences nécessaires pour utiliser ces outils de manière rentable", a déclaré Berbner. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qui s'aggrave dans le secteur de la construction, est sans doute l'une des principales raisons de cette situation. En effet, 91% des personnes interrogées estiment que le principal obstacle à l'utilisation de solutions numériques réside dans les compétences et le manque de personnel qualifié./als/DP/mis