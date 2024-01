Nemetschek SE est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels intégrés dédiés à la conception, à la construction et à la gestion des bâtiments. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit : - conception architecturale (55,7%) ; - construction immobilière (31,5%) ; - gestion de patrimoine immobilier (6,8%) ; - média et divertissement (6%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services de maintenance (53,8%), de licences (41%), de services de conseil et de formation (5%) et d'équipements informatiques (0,2%). La répartition géographique du CA la suivante : Allemagne (25,3%), Europe (31,5%), Amérique (33,8%), Asie-Pacifique (9%) et autres (0,4%).

Secteur Logiciels