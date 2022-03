Nemetschek : La société Nemetschek SE renforce son leadership en élargissant son conseil d'administration

Munich, 1er mars 2022 - Le conseil de surveillance de la société Nemetschek SE a nommé à l'unanimité Yves Padrines au poste de président du conseil d'administration. En plus de son rôle de président du directoire de l'ensemble du groupe Nemetschek, il sera directement responsable de la division à forte croissance Media & Entertainment (M&E) et de Nemetschek Venture Investments et contrôlera les activités de fusions et d'acquisitions.

Le conseil de surveillance est ravi de l'arrivée d'Yves Padrines au sein de l'entreprise et de son potentiel à accélérer la croissance déjà forte du groupe Nemetschek. Yves Padrines apporte des qualités de leadership exceptionnelles en tant que PDG, avec une vaste expertise à l'international en matière de logiciels, ses solides compétences relatives au développement commercial, ainsi qu'un bilan de réussite avéré en matière de création de valeur actionnariale à long terme.

Yves Padrines était auparavant PDG de la société Synamedia qui est une cession de Cisco acquis par le fond d'investissement Permira et Comcast/Sky. Il l'a transformé avec succès, en faisant le plus grand fournisseur indépendant au monde de logiciels vidéo pour la télévision payante, les télécommunications, les médias et les fournisseurs OTT. Il a créé une société performante en s'entourant d'une équipe de direction internationale, en stabilisant les opérations, en lançant de nouvelles solutions innovantes et en positionnant idéalement l'entreprise vers la croissance. Avant cela, Yves Padrines fut vice-président de Cisco Global Service Provider pour la région EMEA, en charge de l'ensemble de l'offre de produits et de services Cisco pour les entreprises de télécommunications, de médias, ainsi que pour les fournisseurs de services cloud. Il a rejoint Cisco dans le cadre de la vente de NDS, où il a occupé un certain nombre de postes de direction générale. Au début de sa carrière professionnelle, il a travaillé dans le secteur du conseil d'entreprise chez PriceWaterhouseCoopers, chez Vivendi et lancé un site internet de musique aux États-Unis incubé par Creative.

Dans ses postes antérieurs, il a défini avec succès des stratégies d'accès au marché, notamment en dirigeant des organisations de vente et de services professionnels. Il apporte une orientation stratégique et une capacité confirmée à mobiliser de grandes équipes et à les conduire vers de solides résultats commerciaux. Son expérience internationale, sa direction fructueuse du développement organisationnel et culturel d'entreprises, ainsi que son expertise dans la formation de partenariats stratégiques et dans les fusions et acquisitions, constituent la base nécessaire pour conduire Nemetschek vers le prochain niveau de développement commercial et pour atteindre son futur potentiel de croissance.

Yves Padrines s'exprime en ces termes : « en tant que fournisseur leader sur le marché de solutions logicielles pour l'industrie AEC/O et l'industrie des médias et du divertissement, le groupe Nemetschek m'attire particulièrement par son histoire impressionnante, ses marques fortes et sa culture de l'innovation. Je suis enchanté et honoré de diriger le groupe Nemetschek vers sa prochaine phase de croissance et je me réjouis de travailler avec toutes ses équipes de pointe. Mon expérience et mon enthousiasme contribueront à maximiser le potentiel de la société, à instaurer une culture d'entreprise gagnante, tout en créant de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires ».

