Nemetschek SE est un développeur de logiciels pour l'industrie de la construction basé en Allemagne. La société opère à travers quatre segments : Design, Build, Manage, et Media and Entertainment. Le segment Design se concentre sur les solutions de modélisation des données du bâtiment (BIM) pour la conception assistée par ordinateur (CAO) et l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO), et comprend Allplan, Graphisoft, Vectorworks et Scia, entre autres. Le segment Build propose des solutions en cinq dimensions (5D) pour la modélisation de l'information sur les bâtiments, depuis l'appel d'offres, l'adjudication et la comptabilité finale jusqu'au calcul des coûts, à l'ordonnancement et à la comptabilité analytique, et opère par l'intermédiaire de Nevaris Bausoftware, Bluebeam software et Solibri Oy. Le segment "Gestion" est exploité par Crem Solutions et se spécialise dans les solutions de technologie de l'information (TI) pour l'administration de propriétés commerciales complexes. Le segment Media and Entertainment opère par l'intermédiaire de Maxon Computer et développe des applications de modélisation, de peinture, d'animation et de rendu en trois dimensions (3D).

Secteur Logiciels