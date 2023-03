Nemetschek s'attend à une croissance plus lente en raison du passage à un modèle d'abonnement

MUNICH (dpa-AFX) - L'éditeur de logiciels de construction Nemetschek s'attend à une croissance nettement plus lente en 2023 que récemment, en raison du passage au modèle d'abonnement devenu courant dans le secteur. L'année prochaine, la croissance du chiffre d'affaires devrait à nouveau être à deux chiffres et la dynamique devrait s'accélérer en 2025. En outre, la rentabilité devrait à nouveau augmenter. Pour l'année en cours, le groupe ne s'attend toutefois qu'à une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 4 et 6 pour cent hors effets de change, soit nettement moins que récemment. La marge basée sur le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) devrait reculer à 28-30% (32% en 2022), a indiqué jeudi l'entreprise cotée sur le MDax lors de la présentation de ses résultats annuels détaillés.

L'an dernier, comme on le sait déjà, le chiffre d'affaires a augmenté de près de 18% à 802 millions d'euros. Après correction des effets de la faiblesse de l'euro au cours de l'année, l'augmentation du chiffre d'affaires a été d'un peu plus de 12 pour cent. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a augmenté d'environ 16 pour cent à 257 millions d'euros. Les experts s'attendaient déjà à une croissance plus faible et à une rentabilité en baisse pour l'année en cours. Les objectifs sont toutefois encore légèrement inférieurs à la moyenne des estimations recensées par l'agence de presse Bloomberg./zb/mis