Neo Infracon Limited est une société immobilière basée en Inde. La société est impliquée dans des activités de construction et de développement immobilier. La société n'est engagée que dans un seul secteur d'activité, à savoir la construction et la vente d'appartements. Les projets de la société comprennent Neo Galaxy, Neo Logistic Park, Neo Ornate, Neo Akashdeep, Neo Ankush Apartment, Neo Deshmukh Lane, Neo Pearl et Neo Residency. Les projets en cours sont Neo Amity et Neo Clarissa. Le projet Neo Ornate est un immeuble résidentiel situé sur Nanubhai Desai Road, qui propose des appartements d'une à deux chambres. Neo Ankush est un projet résidentiel à Khetwadi, un quartier de Mumbai. Les filiales de la société comprennent Newtech Infrastructure Pvt Ltd et Nocil Infrastructure Ltd.

Secteur Développement et opérations immobilières