Neo Performance Materials Inc. est une société canadienne qui fournit des matériaux industriels avancés, des poudres magnétiques et des aimants à base de terres rares, des produits chimiques spécialisés, des métaux et des alliages. Les secteurs d'activité de la société comprennent Magnequench, Chemicals and Oxides (C&O) et Rare Metals (RM). Le segment Magnequench produit des poudres magnétiques permanentes utilisées dans les aimants néodyme-fer-bore (NdFeB ou néo) collés et déformés à chaud, entièrement denses. Le segment C&O fabrique et distribue une large gamme de matériaux industriels avancés. Le segment RM recherche, récupère, produit, affine et commercialise des métaux spéciaux et leurs composés. Ces produits comprennent des métaux à haute température (tantale, niobium, hafnium et rhénium) et des métaux électroniques (gallium et indium). Ces poudres et aimants permanents collés sont utilisés dans les moteurs, qui sont utilisés dans diverses applications automobiles pour les véhicules hybrides, électriques et à moteur à combustion interne, ainsi que dans les micro-moteurs pour les applications domestiques.

Secteur Exploitations minières et métallurgie