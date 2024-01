Neodecortech SpA est une entreprise italienne spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de papiers imprimés et imprégnés pour l'ameublement, le mobilier et les revêtements de sol. Elle propose des films polymères thermoplastiques semi-rigides en polychlorure de vinyle imprimés avec des encres à base d'eau pour le marché du meuble et des revêtements de sol ; des papiers décoratifs imprimés pour la production de panneaux mélaminés à faible bruit, de films de finition, de chants et de stratifiés haute pression, ainsi que de revêtements de sol décoratifs ; des papiers décorés en mélaminé ou préimprégnés pour stratifiés haute et basse pression ; des films plastiques imprimés ; des papiers finis et peints, comme par exemple les prélaqués pour la finition et la finition, notamment, du dos des faces planes.

Secteur Papeterie