Neodecortech, bénéfice en baisse mais chiffre d'affaires en hausse ; prévisions confirmées

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Neodecortech Spa a approuvé mercredi le projet de comptes annuels et de comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net consolidé de 8,4 millions d'euros, en baisse par rapport aux 6,7 millions d'euros de l'année précédente. Le conseil d'administration a également décidé de proposer un dividende de 0,14 EUR par action, en ligne avec l'année précédente.

Les revenus ont également augmenté, passant de 176,4 millions d'euros en 2021 à 196,5 millions d'euros, soit une hausse de 11 %. Les performances des différentes régions ont montré des tendances différentes et, en particulier, la société rapporte que les ventes en Italie ont augmenté de 13% alors qu'en Europe elles ont diminué de 4,3%, en Amérique il y a eu une forte croissance de 226%, alors qu'en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique les résultats ont diminué de 15%, 43% et 30% respectivement.

L'Ebitda a chuté de 12 %, passant de 18,1 millions d'euros en 2021 à 16,0 millions d'euros, et a diminué en pourcentage du chiffre d'affaires (8,1 % contre 10 % en 2021) en raison de la hausse des prix des produits de base.

L'Ebit a été de 6,1 millions d'euros, en baisse par rapport aux 9,2 millions d'euros de l'année précédente.

La dette consolidée au 31 décembre 2022 s'élevait à environ 30,7 millions d'euros, soit une légère dégradation par rapport à la position financière nette au 31 décembre 2021, où elle s'élevait à 29,3 millions d'euros, après avoir engagé des dépenses d'investissement de 9,2 millions d'euros.

"Suite aux effets de l'évolution des marchés des matières premières, des prix des vecteurs énergétiques et du conflit en Ukraine", explique la société dans une note en référence à l'année 2022, "par rapport aux prévisions budgétaires approuvées par le conseil d'administration, une forte croissance des revenus, un Ebitda légèrement inférieur mais un bénéfice net en ligne avec ces prévisions ont été observés".

En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise signale toutefois que l'ensemble de la chaîne de production dans laquelle opèrent NDT et Cartiere di Guarcino est encore partiellement affectée par le ralentissement qui a commencé à la mi-2022 et qui a entraîné des arrêts de production tant au quatrième trimestre 2022 qu'au cours des deux premiers mois de l'année en cours".

Depuis le début du mois de mars, "l'activité est revenue à la normale avec un carnet de commandes en ligne avec les niveaux historiques - à l'exception de 2021, qui a montré une tendance anormale dans un sens positif en raison de la post-pandémie - bien qu'il puisse encore y avoir un certain risque d'arrêts partiels de la production et de limitation des marges en raison du retracement significatif des prix des matières premières, qui n'a pas encore été découvert".

L'entreprise s'attend à ce que "cette situation persiste au moins jusqu'à la mi-2023, de manière uniforme dans tous les secteurs de vente".

Le groupe "pense actuellement pouvoir atteindre les objectifs fixés dans le budget de l'exercice 2023 approuvé par le conseil d'administration de NDT le 6 décembre 2022".

L'action de Neodecortech a clôturé sans changement mercredi à 3,59 euros par action.

