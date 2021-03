Neoen : Stifel relève son conseil

Stifel relève son conseil sur Neoen à 'achat' avec un nouvel objectif de cours de 59 euros, après une baisse de plus de 30% du titre depuis son record du 7 janvier, 'offrant aux investisseurs un point d'entrée à des niveaux de valorisation plus raisonnables'.



'À moyen terme, nous pensons que Neoen est prêt à offrir la combinaison parfaite entre une croissance des bénéfices élevée, des retours au-dessus de la moyenne et une qualité d'actifs supérieure', juge-t-il.



Le broker considère le positionnement de l'entreprise sur les parcs photovoltaïques et éoliens haut de gamme comme une protection commerciale face à la concurrence croissante des opérateurs du Sud de l'Europe.



