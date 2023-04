NEOEN : 07.04.2023 – Document d'Enregistrement Universel 2022

Depuis sa création, Neoen a fait le choix d'adopter une perspective de long terme dans le développement de ses projets, ce qui lui a permis de connaitre une croissance à la fois créatrice de valeur et de plus en plus forte. Pour sa cinquième année de cotation sur Euronext Paris, Neoen a continué à développer avec dynamisme son portefeuille d'ac- tifs pour atteindre plus de 6,6 GW de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2022, multipliant ainsi cette capacité par plus de six au cours des six dernières années. Nous sommes donc plus que jamais confiants dans notre capacité à atteindre 10 GW en opération et en construction en 2025.

En tant que pure-player, notre stratégie s'articule autour d'un mix technologique complet : solaire, éolien et stockage. L'expertise de Neoen lui a permis de remporter en 2022 plus de 1 300 MW de nouveaux projets dans l'ensemble de ses régions

Australie, Europe et Amériques - et de ses technologies. Au plus près des attentes de ses clients soucieux de leur empreinte carbone et de leur compétitivité, Neoen a ainsi signé de nombreux Corporate PPA cette année : 1 er PPA en France, 10 ème PPA dans les pays nordiques, PPA « baseload » en Australie, ce qui démontre la capacité de Neoen à intégrer ses différents actifs de production. Neoen conforte par ailleurs son leadership dans le stockage : Western Downs Battery dans le Queensland et Blyth Battery, en Australie-Méridionale, figureront notamment parmi les plus grandes batteries au monde.

Dans ce domaine, grâce à sa capacité d'innovation, Neoen a également élargi son offre de services : batterie « virtuelle » et services d'inertie à grande échelle (une première mondiale !) en Australie ou encore accompagnement du démarrage d'un réacteur nucléaire en Finlande. Neoen continue ainsi, au-delà du rôle essentiel de ses grandes batteries dans l'accélération de la transition énergétique, à créer de nouvelles sources de valeur pour son parc d'actifs.

En 2022, Neoen a renforcé sa présence dans chacune de ses régions, avec plus de 360 collaborateurs, pour être au plus près de ses projets. Cette présence locale est le pilier de sa croissance et chacune et chacun des représentants de Neoen portent au quotidien nos valeurs