NEOEN : 20.04.2022 – Tenue de l'assemblée et nombre de titres à la date de l'avis de réunion

Paris, le 20 avril 2022

Tenue de l'assemblée générale annuelle et nombre total de titres et de droits de vote de Neoen SA à la date de publication de l'avis de réunion

(Conformément à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce)

Les actionnaires de Neoen SA sont informés que l'assemblée générale annuelle se tiendra le 25 mai 2022 à 14h30 au Chateauform'City Maison des Centraliens situé 8 rue Jean Goujon 75008 Paris. Dans un contexte sanitaire demeurant incertain, les actionnaires sont invités cependant à consulter régulièrement notre site internet sur lequel nous confirmerons en temps utile les modalités de participation, si celles-ci devaient évoluer.

L'avis préalable à l'assemblée, comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée et les principales modalités de participation et de vote, est publié ce jour au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et sur le site internet de Neoen. L'avis de convocation sera publié au plus tard le 4 mai 2022 au BALO et dans un journal d'annonces légales. Ces avis seront consultables sur le site Internet de la société : www.neoen.com dans la rubrique « Assemblées générales ».

Date Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de droits de composant le capital vote théoriques (1) vote exerçables (2) 20 avril 2022 107.103.350 107.103.350 106.865.662

(1) Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote.

À propos de Neoen

Neoen est un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable. Neoen dispose de plus de 5,4 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage en opération ou en construction en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Irlande, au Portugal, en Jamaïque, au Mozambique et en Zambie. Neoen est également implantée en Croatie, en Équateur, aux États-Unis, en Italie et en Suède. Neoen a notamment développé et opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) ainsi que deux des plus puissantes centrales de stockage à grande échelle au monde : Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) et Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) en Australie. Société en forte croissance, Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 10 GW fin 2025. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris.

