NEOEN : 23.09.2022 – Supplementary board of directors' report on green convertible bonds (French version only)

Aux termes de sa dix-huitième résolution, l'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129, L. 225- 129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 22-10-49, L. 22-10-52 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et de l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier, a notamment :

arrêter le prix d'émission des OCEANEs et les autres modalités, notamment le taux d'intérêt, la durée de l'emprunt, le ratio de conversion/échange, les modalités de remboursement et d'amortissement des OCEANEs ;

fixer le nombre et la valeur nominale des OCEANEs à émettre, et en conséquence le montant nominal de l'emprunt à émettre ainsi que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en cas de conversion des OCEANEs, en fonction de la répartition entre actions ordinaires existantes et nouvelles qu'il décidera, dans les limites autorisées par les résolutions de l'Assemblée Générale et la décision du Conseil d'administration du 6 septembre 2022 ;

décider de procéder à l'émission des OCEANEs et plus généralement d'annoncer et de lancer l'opération ou, le cas échéant, de surseoir à réaliser l'émission, en fonction notamment des conditions de marché ;

à ladite résolution pendant la durée de validité de la délégation, étant précisé que les émissions de titres de capital réalisées en vertu de ladite délégation ne devront pas excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l'émission et que les montants nominaux susvisés ne tiennent pas compte des ajustements susceptibles d'être opérés conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ;

prendre généralement toutes dispositions utiles pour parvenir à la bonne fin de l'émission et constater la ou les augmentations de capital résultant de toutes émissions d'actions ordinaires résultant de la conversion des OCEANEs en actions ordinaires nouvelles de la Société et modifier corrélativement les statuts ;

fixer les cas d'échange ou de conversion en actions ordinaires nouvelles ou existantes ; déterminer à son entière discrétion, en cas d'exercice de l'option de conversion ou d'échange par tout porteur d'OCEANEs, s'il y a lieu d'émettre des actions ordinaires nouvelles ou remettre des actions ordinaires existantes détenues par la Société, procéder au rachat des actions de la Société dans les limites qui lui ont été fixées par l'Assemblée Générale dans sa treizième résolution ou, le cas échéant, qui seraient fixées par toute nouvelle assemblée générale des actionnaires et ce conformément à la loi et aux règlements, déterminer à sa discrétion, conformément à la réglementation applicable, la provenance des actions ordinaires à remettre ;

d'une offre au public visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans délai de priorité, selon les modalités préliminaires figurant dans le « Launch Term Sheet » joint en annexe à ladite décision et résumées dans ladite décision ;

que le placement des OCEANEs aurait lieu le même jour, dans le cadre d'une offre au public visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier auprès d'investisseurs qualifiés en France et hors de France (à l'exception des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon), selon la procédure dite de construction du livre d'ordres, telle que développée par les usages professionnels ; et qu'il ne serait procédé à aucune offre au public des OCEANEs, ni en France, ni à l'étranger ; que les modalités définitives de l'émission (notamment son montant global et le nombre d'OCEANEs à émettre, leur valeur nominale unitaire, la prime d'émission, le taux de rendement actuariel brut et le taux d'intérêt annuel) seraient arrêtées à l'issue de la procédure de construction du livre d'ordres visée ci-dessus et feraient l'objet d'une décision ultérieure du Président-directeur général ; et que le produit de l'émission serait affecté au financement ou au refinancement de projets verts éligibles ( Eligible Green Projects ) qui ont été identifiés en conformité avec le cadre de référence ( Green Bond Framework ) établi par la Société et décrivant les lignes directrices pour la sélection des projets éligibles.

En conséquence, les OCEANEs ont fait l'objet, le 7 septembre 2022, d'une offre au public visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier auprès d'investisseurs qualifiés en France et hors de France (à l'exception des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon), selon la procédure dite de construction du livre d'ordres, telle que développée par les usages professionnels.

Ce même jour, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'administration le 6 septembre 2022 et conformément à la dix-huitième résolution de l'Assemblée Générale, après avoir constaté qu'il n'a jamais été fait usage de la délégation conférée par cette résolution soumise au plafond global prévu par la vingt-cinquième résolution de la même Assemblée Générale au titre du montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme, que le plafond disponible des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la dix- huitième résolution de l'Assemblée Générale s'élève à 65 millions d'euros, que le capital de la Société est entièrement libéré, et conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-49 du Code de commerce, le Président-directeur général a décidé, au regard du résultat de la procédure de construction du livre d'ordres, de réaliser l'émission des OCEANEs et d'en arrêter les modalités définitives telles que décrites dans les terms and conditions joints en annexe au présent rapport, et dont certaines caractéristiques sont résumées ci-après.

Cadre juridique de l'émission des OCEANEs

Les conditions d'émission des OCEANEs sont résumées ci-après.

Montant nominal de l'émission:

300.000.000 euros.

Nombre d'OCEANEs émises:

Le nombre d'OCEANEs émises s'élève à 3.000 OCEANEs.

