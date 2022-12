NEOEN : A suivre aujourd'hui

Neoen a lancé la construction de son premier actif au Canada, la centrale solaire Fox Coulée, située en Alberta, dans le comté de Starland. La construction de cette centrale, détenue à 100% par le groupe français, a été confiée à Goldbeck Solar dans le cadre d’un contrat clé en main. D’une puissance de 93 MWc, la centrale sera raccordée localement au réseau de distribution de 24.5 kV d’ATCO Electric, contribuant ainsi à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone en 2035 fixé par la Province d’Alberta et le gouvernement fédéral.La mise en service de la centrale est prévue au cours du premier trimestre 2024. Une fois opérationnelle, elle permettra d'éviter l'émission annuelle d'environ 70 000 tonnes de CO2. La production attendue correspond à la consommation annuelle de plus de 20 000 foyers.Neoen compte contractualiser une partie de l'électricité et des attributs environnementaux associés qui seront générés par la centrale, la part non contractualisée étant destiné à être vendue sur le marché électrique de l'Alberta.