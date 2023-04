NEOEN : Avis préalable de réunion paru au BALO du 3 avril 2023

souscription ;

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentie l de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise en application des articles

L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail ; Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés et/ou des mandatairessociaux du groupe ou de certains d'entre eux, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et, le cas échéant, de conservation ; Limitation globale des plafonds des délégations et autorisation prévues aux 13 ème , 15 ème et 16 ème résolutions de la présente assemblée ainsi qu'aux 17 ème , 18 ème , 21 ème et 24 ème résolutions de l'assemblée générale du 25 mai 2022 ; et Mise en harmonie de l'article 9 des statuts concernant l'identification des titres au porteur ; Instauration d'un droit de vote double et modification corrélative de l'article 11 des statuts ;

À titre ordinaire : Pouvoirs pour formalités.

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTION

Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

Première résolution - Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve tels qu'ils ont été présentésles comptessociaux de l'exercice 2022 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, lesquels font apparaître un bénéfice net de 47 725 125,62 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 126 621,22 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l'impôt correspondant.

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes consolidés de l'exercice 2022 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, lesquels font apparaître un bénéfice part du groupe de 45 212 154,31 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.