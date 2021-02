NEOEN : Chiffre d'affaires 2020

Paris, le 18 février 2021

Solide croissance du chiffre d'affaires 2020 et objectifs confirmés

▪ Le chiffre d'affaires s'est élevé à 298,8 M€ en 2020, en hausse de 18%1 par rapport à 2019

▪ Neoen a mis en opération 769 MW et lancé la construction de 987 MW en 2020

▪ Le Groupe a gagné plus de 1 GW de nouveaux projets sur l'année, dont plus de 600 MW au 4ème trimestre

▪ Le portefeuille sécurisé2 atteint 5,2 GW au 31 décembre 2020 contre 4,1 GW à fin 2019

▪ Neoen prévoit un EBITDA3 2020 dans le bas de la fourchette de 270 à 285 M€4 annoncée précédemment

▪ Le Groupe réitère ses objectifs pour 2021 et 2022

Neoen(code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, annonce un chiffre d'affaires (non audité) de 298,8 millions d'euros en 2020, en hausse de 18% par rapport à 2019. A taux de change constants, il a progressé de 20%.

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, déclare : « Nous avons enregistré en 2020 un chiffre d'affaires en hausse de 18%, porté par la croissance continue de notre capacité en opération. Cette performance s'est accompagnée d'une avancée significative dans la réalisation de nos projets dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Nous avons en effet mis en service près de 800 MW et lancé la construction de près de 1 GW au cours de l'exercice. Nous avons également remporté plus de 1 GW de nouveaux projets en Australie, en Finlande, en France et en Irlande. La fin d'année a été particulièrement dynamique avec le gain de la Victorian Big Battery en Australie, l'une des plus grandes batteries au monde, et la signature d'un PPA corporate pour un parc éolien finlandais avec un consortium de quatre grands groupes néerlandais. Ces succès confortent notre objectif de 5 GW en opération ou en construction à fin 2021 et soutiennent nos perspectives de croissance à long terme. »

1 En hausse de 20% à taux de change constants

2 Actifs en opération, en construction et projets awarded

3 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et provisions opérationnels courants

4 Prévisions données à taux de change constants par rapport à 2019

Eléments opérationnels

31 décembre 31 décembre 2020 2019 (1) (1)

Var.

Actifs en opération (MW)

2 615

1 847

+769

(1) Capacité brute intégrant les participations dans des projets où Neoen est minoritaire : Cestas (228 MWc) et Seixal (8,8 MWc)

Neoen dispose d'une capacité en opération de 2 615 MW au 31 décembre 2020, en hausse de

769 MW par rapport à fin décembre 2019 et de 461 MW sur le seul quatrième trimestre, période au cours de laquelle le Groupe a mis en opération la centrale solaire d'El Llano au Mexique5 (375 MWc), la batterie d'Yllikälla en Finlande (30 MW / 30 MWh), ainsi que le parc éolien de Viersat (18 MW) et la centrale solaire de Vermenton (14 MWc) en France. Neoen a également acquis deux parcs éoliens français d'une capacité totale de 24 MW en octobre 2020. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Neoen d'acquérir

occasionnellement des actifs arrivant en fin de contrats long terme de type « PPA » et offrant à ce titre un important potentiel de repowering.

Production (GWh)

2020 2019 Var. % 4 396 2 982 +47%

La production d'électricité a atteint 4 396 GWh en 2020, en augmentation de 47% par rapport à 2019. Le taux de disponibilité moyen des actifs solaires et éoliens est ressorti aux niveaux élevés de 98,5% et 98,3% (contre respectivement 98,4% et 99,0% en 2019), illustrant la capacité du Groupe à continuer d'optimiser l'utilisation de ses actifs de production.

En plus des actifs mis en opération au cours de l'exercice, le parc éolien de Bulgana en Australie (214 MW, dont 20 MW / 34 MWh de stockage) a injecté graduellement de l'électricité sur le réseau depuis la fin du premier semestre, tout en opérant à capacité limitée.

Le facteur de charge moyen des actifs solaires s'est établi à 18,3%, contre 18,8% en 2019. Neoen a bénéficié de la contribution des centrales de Capella au Salvador et d'El Llano au Mexique, dont les facteurs de charge sont plus élevés que la moyenne des actifs solaires en opération. Le Groupe a en revanche été affecté par les conditions d'ensoleillement défavorables observées en Australie tout au long de l'année, ainsi que par la moindre disponibilité temporaire d'un actif solaire australien au premier semestre, conséquence de travaux sur le réseau électrique.

Le facteur de charge moyen des actifs éoliens s'est élevé à 34,4% en 2020 contre 33,6% en 2019. Les excellentes ressources en vent observées en Europe au premier trimestre ainsi que la mise en service d'Hedet en Finlande, dont le facteur de charge est supérieur à celui de la moyenne des parcs éoliens en opération, ont plus que compensé les conditions de vent défavorables en Europe au troisième trimestre 2020.

5 La centrale d'El Llano a franchi l'étape contractuelle lui permettant la mise en service de l'ensemble de ses équipements

Chiffre d'affaires 2020 : +18% par rapport à 2019

Chiffre d'affaires (M€)(1)

Dont ventes d'énergie sous contrat 235,1 214,7 +10% Dont ventes d'énergie sur les marchés 58,7 32,7 x1,8 Dont autres produits(3) 5,0 5,9 -14%

2020 2019 Var. Solaire 143,5 119,1 +20% Eolien 121,9 111,0 +10% Stockage 32,7 20,5 +60% Autre(2) 0,7 2,5 n/a Chiffre d'affaires consolidé 298,8 253,2 +18% (1) Données financières non auditées (2) Correspondant au segment Développement et investissement

(3) Les autres produits correspondent principalement à l'activité de développement et à des prestations de services auprès de tiers

Le chiffre d'affaires consolidé de Neoen s'est élevé à 298,8 millions d'euros en 2020, en hausse de 18% par rapport à 2019. A taux de change constants6, il a progressé de 20%. Cette croissance s'explique principalement par la contribution des actifs mis en service au cours de l'année 2019 et en 2020. Elle résulte également de la forte progression de l'activité de stockage au premier trimestre, liée à des conditions spécifiques et non récurrentes en Australie.

Le chiffre d'affaires de l'activité solaire a progressé de 20% par rapport à 2019 grâce à la contribution des centrales mises en service en 2020, en particulier celles d'El Llano au Mexique et de Capella au Salvador et, dans une moindre mesure, des centrales entrées en opération au cours de l'année 2019 en Australie, en Zambie, en Jamaïque et en France. Le chiffre d'affaires a cependant été pénalisé par des conditions d'ensoleillement défavorables en Australie tout au long de l'année, par une moindre disponibilité d'un actif australien au premier semestre due à des travaux de rénovation sur le réseau ainsi que par la baisse des prix de marché, notamment en Australie, sur les trois derniers trimestres de 2020 par rapport à l'année précédente. La contribution de l'activité solaire au chiffre d'affaires consolidé de Neoen s'est élevée à 48% en 2020, contre 47% en 2019.

Le chiffre d'affaires de l'activité éolienne a augmenté de 10% par rapport à 2019. Cette progression s'explique par la contribution des nouvelles capacités en Irlande et en France en 2019 ainsi qu'en Finlande et en France au cours de l'année 2020. Elle provient également du chiffre d'affaires « early generation »

enregistré par la centrale australienne de Bulgana, en particulier au quatrième trimestre, ainsi que des excellentes conditions de vent observées en Europe au premier trimestre 2020. Ces éléments ont permis de compenser une moindre ressource en vent en Europe au troisième trimestre 2020, ainsi qu'une diminution du prix moyen capté par le parc de Hornsdale 3 en Australie sur les neuf premiers mois de 2020 par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Celui-ci avait en effet temporairement bénéficié de la vente d'énergie à court terme jusqu'à l'entrée en vigueur de son contrat d'achat à long terme en octobre 2019. L'activité éolienne a contribué à hauteur de 41% au chiffre d'affaires consolidé de Neoen en 2020 (contre 44% en 2019).

6 Sur la base du taux de change moyen de l'année 2019

Le chiffre d'affaires de l'activité stockage s'est élevé à 32,7 millions d'euros contre 20,5 millions d'euros en

2019. Cette très forte hausse est due à un événement exceptionnel intervenu au premier trimestre en

Australie. En effet, la coupure d'une ligne d'interconnexion entre l'Etat de South Australia et celui de Victoria, à la suite d'une tornade à la fin du mois de janvier, a créé des conditions spécifiques générant un fort revenu non-récurrent. En revanche, le Groupe a enregistré sur les trois derniers trimestres de l'année une diminution de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, la baisse de la demande d'électricité en Australie au cours de la période ayant entraîné une moindre sollicitation du réseau, ce qui a généré des conditions de marché moins favorables pour les ventes de services réseaux (FCAS). L'activité de stockage a représenté 11% du chiffre d'affaires consolidé en 2020 contre 8% un an auparavant.

En 2020, la part des ventes d'énergie sur le marché a atteint 20% du chiffre d'affaires consolidé, un niveau élevé qui s'explique par des revenus non-récurrents générés par l'activité de stockage en Australie au premier trimestre. Neoen a, de plus, bénéficié du chiffre d'affaires « early generation » des centrales de Capella au Salvador, d'Hedet en Finlande et d'El Llano au Mexique généré avant l'entrée en vigueur de leur PPA et de celui de Bulgana en Australie au second semestre.

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020 : +8% par rapport au quatrième trimestre 2019

Au cours du quatrième trimestre 2020, Neoen a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 74,7 millions d'euros, en hausse de 8% par rapport au quatrième trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires de l'activité solaire a progressé de 5% par rapport au quatrième trimestre 2019. Il a été porté par la contribution des centrales entrées en opération au Salvador et au Mexique au cours de l'année 2020. Il a toutefois été pénalisé, en Australie, par des conditions d'ensoleillement défavorables et par la baisse des prix de marché par rapport au quatrième trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires de l'activité éolienne est ressorti en augmentation de 17% par rapport au quatrième trimestre 2019 grâce à la contribution des centrales mises en service en 2020, en particulier le parc éolien d'Hedet en Finlande, et au chiffre d'affaires « early generation» enregistré par la centrale de Bulgana en Australie.

Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité stockage s'est élevé à 5,5 millions d'euros contre 6,9 millions d'euros au quatrième trimestre 2019 en raison de conditions de marché défavorables en Australie pour les ventes de services réseaux (FCAS).

Portefeuille à fin décembre 2020 : 12,0 GW contre 10,7 GW fin décembre 2019

En MW

31 décembre 2020

31 décembre 2019

var.

Actifs en opération Actifs en construction

2 615

1 847

1 436

1 193

Sous-total actifs en opération ou en construction Projets awarded

4 051

3 040

+769 +242 +1 011

1 107

1 082

+25

Total des MW secured portfolio 5 158 4 122 +1 036 -55 +400

Projets tender ready

Projets advanced development

1 508 5 366

1 563 4 966

Total des MW advanced pipeline 6 874 6 529 +345 Total portefeuille 12 033 10 652 +1 381 Projets early stage

> 4 GW

> 4 GW